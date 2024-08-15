Ставка Верховного Главнокомандующего: за сутки ВСУ продвинулись в России на 1,5 км

15 августа президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в Telegram.

Отмечается, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский доложил на заседании Ставки оперативные данные о наступлении сил обороны в Курской области России. По его словам, там завершены поиск и уничтожение оккупантов в Судже и ещё трех населённых пунктах. С начала текущих суток ВСУ продвинулись на расстояние 0,5–1,5 км.

Сырский проинформировал, что для поддержания порядка и обеспечения первоочередных нужд населения создана военная комендатура, её руководителем назначен генерал-майор Эдуард Москалёв.

Всего с начала операции войска Украины продвинулись вглубь территории РФ на 35 км, взяли под контроль 82 населённых пункта на площади 1150 км², резюмировал Главком.

На Ставке также была представлена ​​стратегия возвращения наших людей из российского плена. «Много деликатных деталей. Что касается формирования списков. Что касается работы с партнёрами. Я поручил ГУР, МВД, СБУ, ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать нашим людям о том, как возвращаем пленных», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что поручил привлечь к этой работе общественные организации родственников украинских военных и гражданских, которые сейчас находятся в плену.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Президент Украины Владимир Зеленский провёл 12 августа, на котором впервые было озвучено о проведении военной операции ВСУ на территории страны-агрессора.

Фото и видео: Зеленский/Telegram

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