Представитель повстанческого альянса туарегов в Мали Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что альянс не получал никакой внешней помощи в боевых действиях в конце июля, которые нанесли значительный удар по армии Мали и её партнёрам – российской частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией.

Об этом сообщает Reuters 15 августа, пишет издание ГОРДОН.

На вопрос о том, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или с подготовкой, Рамадан ответил отрицательно.

«Мы можем чётко сказать, что мы не получали внешней помощи для боевых действий в Тинзауатени», – отметил он.

Одесса News информировала, что 7 июля участники группировки туарегов на севере Мали заявили, что за два дня боев у границы с Алжиром они убили и ранили десятки солдат малийской армии и наёмников «Вагнер». Армия, в свою очередь, заявила, что потеряла двух солдат, но убила около 20 мятежников. 29 июля в ЧВК «Вагнер» подтвердили гибель своих наёмников в боях с туарегами в Мали.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал 29 июля, что туареги получили «необходимую информацию, и не только информацию», для уничтожения вагнеровцев. Он добавил, что «продолжение будет». После этого переходное правительство Мали заявило о разрыве дипотношений с Украиной.

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