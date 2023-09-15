Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз» до конца 2025 года

Украина и Молдова согласовали продление действия соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.

Об этом 14 сентября сообщается на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской смешанной комиссии о международном автомобильном сообщении 13–14 сентября.

Соглашение, в частности, предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автотранспортом без спецразрешений.

«Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы является одним из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей. Отдельно также уже работаем над вопросом верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощения процедуры их открытия перевозчиками», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Соглашение о либерализации грузовых перевозок Украина и Молдова подписали в августе 2022 года со сроком действия до конца 2023 года, также была предусмотрена возможность его продления по соглашению сторон.

Украинские перевозчики имеют упрощённые условия грузоперевозок в 35 стран Европы, указали в Мининфраструктуры.

Одесса News информировала, что в условиях правового режима военного положения и проведения мобилизационных мероприятий отмечается существенное увеличение случаев задержаний лиц мужского пола с возрастным цензом от 18 до 60 лет при попытке уехать из Украины во избежание призыва на военную службу на транзитном участке автодороги «Одесса–Рени» при помощи водителей грузовых транспортных средств.

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