Ежедневно на транзитном участке дороги «Одесса–Рени» задерживают 3-7 «уклонистов»

В условиях правового режима военного положения и проведения мобилизационных мероприятий отмечается существенное увеличение случаев задержаний лиц мужского пола с возрастным цензом от 18 до 60 лет при попытке уехать из Украины во избежание призыва на военную службу на транзитном участке автодороги «Одесса–Рени».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что «в последнее время пограничники фиксируют неодиночные попытки потенциальных «уклонистов» выехать за границу с использованием особенностей транзитного участка автодороги «Одесса–Рени», на который они попадают при помощи водителей грузовых транспортных средств».

«С начала текущего года пограничники обнаружили и помешали четырём таким случаям. Задержали 11 нарушителей границы и 6 водителей грузовиков, способствовавших и оказывавших помощь «уклонистам» нарушить границу. По выявленным уголовным правонарушениям начаты досудебные расследования по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», — говорится в сообщении пограничников.

Что касается попыток использования «уклонистами» поддельных документов для выезда за границу, то в среднем ежесуточно на транзитном участке автодороги «Одесса – Рени» пограничники обнаруживают от 3 до 7 таких лиц.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года в Одесской области пограничники Подольского отряда с помощью дрона обнаружили мужчин призывного возраста, которые пытались пересечь госграницу.

Фото: Госпогранслужба.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy