Одесситка самовольно заняла землю и построила на ней ресторан

Полицейские отправили на скамью подсудимых жительницу Одессы за самовольное занятие земли в водоохранной зоне города.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, на земельном участке площадью более 100 квадратных метров, принадлежащем территориальной общине, 52-летняя предпринимательница обустроила ресторан.

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что несколько лет назад женщина получила право временного использования места на улице Черноморской под расположение летней площадки площадью 63 кв.м. Срок действия договора истёк летом прошлого года, но предпринимательница решила не только продлить бизнес, но и расширить его.

«Осознавая, что у неё отсутствуют разрешительные документы, одесситка обустроила на указанной территории временное сооружение закрытого типа, при этом заняв почти на пятьдесят квадратных метров городской земли больше, чем использовала ранее», — говорится в сообщении.

Противоправные действия местной жительницы обнаружили и задокументировали сотрудники отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1.

«Под процессуальным руководством прокуроров Приморской окружной прокуратуры города Одессы следователи провели расследование и, собрав достаточное количество доказательств, выдвинули фигурантке обвинения в самовольном занятии земельного участка в охранной зоне по части 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание ограничением свободы сроком от двух до четырёх лет или лишением свободы сроком до двух лет», — отметил старший следователь территориального подразделения полиции Евгений Смирнов.

Обвинительный акт правоохранители направили в суд.

Одесса News информировала, что Одесская облпрокуратура добилась в суде прекращения незаконного строительства гостиницы с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром (ЖК «Лидерсовская») по Лидерсовскому бульвару, 7, 9 в Одессе.

Фото: Отдел полиции №2 Одесского районного управления полиции №1

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