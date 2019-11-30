Одесский «король контрабанды» арестован на 60 дней, залог — 70 миллионов гривен

29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

Соответствующее решение объявила в пятницу следственный судья Наталья Мовчан, сообщает Укринформ.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив просил суд удовлетворить ходатайство об избрании Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн. В противном случае, отметил он, бизнесмен будет влиять на свидетелей и экспертов в уголовном производстве.

По словам Симкива, следствие располагает доказательствами, что у Альперина есть возможность воздействия на различные ветви власти и правоохранительные органы в государстве.

«Есть примеры использования своего положения для обеспечения собственной безопасности. Работник прокуратуры из изъятой у Альперина переписки в мессенджере сообщает, что в Одессу выехала группа из Генпрокуратуры и предлагает за денежное вознаграждение выяснить, по какой причине она выехала», — отметил прокурор.

Также на электронный адрес Альперина присылали письма, в которых были ответы казначейства на запросы НАБУ относительно арестованных счетов по его делу.

«Абонент направляет подозреваемому ответ казначейства на запрос НАБУ, какие счета и какие средства арестованы, какие источники, какие предприятия перечисляли средства. Это секрет досудебного расследования, но это происходит по первому желанию подозреваемого», — говорит прокурор.

На электронную почту Альперина поступала справка с фабулой расследуемого в отношении него уголовного дела. В ней было подробно описано, какие проблемные вопросы исследуют детективы, в какие страны намерены обратиться за правовой помощью и обо всех запланированных по делу негласных следственных действиях.

Как рассказал прокурор, из выявленной переписки Альперина стало известно, что он оплачивал заказные судебные решения по делам, где фигурировали его компании, а также платил прокурорам. Суммы варьировались от 5 до 25 тыс. долларов.

Параллельно проводились информационные компании, направленные на дискредитацию следователей по уголовным делам, которые расследовали деятельность подконтрольных Альперину компаний.

Как информировала Одесса News, детективы НАБУ задержали бизнесмена 27 ноября в САП, куда он добровольно пришёл на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем группировки, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

В этом деле фигурируют ещё десять человек, которых задержали 26 ноября. Среди них — семь сотрудников таможни.