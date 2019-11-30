МИД Украины просит Сингапур, Индию и Кипр провести поиски пропавшего одесского моряка

Министерство иностранных дел Украины подало ходатайство к уполномоченным сторонам продолжить поисковую операцию и принять дополнительные меры по розыску одесского моряка Владислава Маслова, который вышел в рейс на судне из Сингапура и перестал выходить на связь через неделю.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на начальника Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

«После получения обращения от родственников пропавшего украинского моряка министерство иностранных дел безотлагательно поручило посольствам Украины в Сингапуре, Индии и на Кипре принять меры для выяснения обстоятельств дела и результатов поисково–спасательной операции», — заявил Кирилич.

По его словам, полученная посольствами первичная информация недостаточна для оценки хода поисково–спасательной операции.

«27-28 ноября посольства Украины подали повторные ходатайства в МИД страны пребывания, судовладельца, оператора судна и страны-флага, оперативных спасательных центров, международных специализированных институтов продолжить поисковую операцию и принять дополнительные меры по розыску пропавшего моряка. МИД поддерживает постоянный контакт с родными пропавшего моряка», — добавил Кирилич.

Как сообщала Одесса News, родственники одесского моряка Владислава Маслова сообщили, что он пропал с борта контейнеровоза Thalassa Patris в Лаккадивском море (северная часть Индийского океана) через неделю после начала контракта. В рейс одессит вышел 18 ноября в Сингапуре в должности второго помощника капитана. Порт следования Thalassa Patris — Suez Canal. 23 ноября около 10 утра по Киеву, когда судно находилось в районе Шри–Ланки, компания сообщила, что Владислава не могут найти на судне. Его сестра отмечает, что сообщения он перестал читать 22 ноября в 16:58.