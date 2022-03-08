Закрытие российской армией портов и моря грозит мировым поставкам продовольствия

Закрытие российской армией портов и моря грозит мировой цепочке поставок продовольствия, так как 60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины в Тwitter, передаёт Одесса News.

«60% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется через морские порты. Закрытие российской армией портов и моря грозит мировой цепочке поставок продовольствия. Защита Украины также защищает мир от голода», — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее МИД Украины призвал государства-партнёры осудить пиратскую деятельность военно-морского флота РФ в Чёрном море и должным образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой России.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы Геннадий Труханов побывал на Одесском хлебозаводе.

Фото: «Пушкинская»

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