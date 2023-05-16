Зеленский вернулся из-за рубежа и сразу созвал Ставку

Президент Владимир Зеленский вернулся в Киев из зарубежной поездки в Италию, Францию, Германию и Великобританию и сразу провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Президент сообщил в Telegram.

«Первое дело после возвращения в Киев — Ставка. Заслушал руководителей ОСГВ (объединённых стратегических группировок войск, — ред.) о ходе боевых действий на их участках фронта. Рассмотрели общую оперативную обстановку и данные разведок. Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов по боевым частям и резервам», – написал Зеленский.

Участники Ставки, по его словам, также заслушали результаты проверки боеготовности новосозданных бригад.

Как сообщала Одесса News, 12 мая Президент Владимир Зеленский провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором заслушали доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

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