Десантные корабли ВМС России приближаются к побережью возле Одессы

В Генеральном штабе ВСУ подтверждают информацию о движении российских кораблей в сторону Одессы.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Naval News, на спутниковых снимках можно увидеть приближающиеся к украинскому побережью корабли российских ВМС. На спутниковом снимке Sentinel 2, сделанном в 11:47 по местному времени, видно по меньшей мере 14 судов.

Предварительный их анализ позволяет выделить три группы: две состоят из боевых кораблей, ещё одна — из нескольких десантных. Северную группу, вероятно, возглавляет буксир или тральщик. За ним – два десантных корабля класса Ropucha, ещё один буксир и трейлер Ropucha.

Вторая группа состоит, очевидно, из меньших военных кораблей, таких как ракетные корветы. Южную группу ведёт крейсер «Москва» класса «Слава». В неё, вероятно, входят два десантных корабля класса «Аллигатор» и десантный корабль класса «Иван Грен» «Пётр Моргунов». Есть также меньший военный корабль, возможно, ракетный корвет класса «Буян-М».

Судя по всему, десантные корабли отправились непосредственно со своих исходных позиций возле побережья Крыма. Хотя и раньше российские военные корабли подплывали близко к Одессе, на этот раз, похоже, речь идёт о десанте, пишет издание, отмечая, что долгое время обсуждалась возможность высадки на побережье, и есть достоверные доказательства того, что она была спланирована.

Как отмечает издание, ранее Александр Лукашенко продемонстрировал планы высадки десанта под Одессой. Впрочем, это была очевидная ошибка разведки, поскольку в последующие дни высадки не происходили. Но угроза такова была всегда.

Аналитики пытаются анализировать снимки в поисках других судов.

По информации издания, 14 марта российский конвой высадился в Бердянске, на противоположной стороне украинского побережья, и «эта акция на Азовском море и успех России после этого на суше не нашли отпора». Однако сейчас ситуация другая – любой десант столкнётся с противодействием, говорится в публикации.

При этом отмечается, что какими именно будут цели судов, пока не ясно.

Как сообщала Одесса News, в Оперативном штабе Одесской военной администрации подтверждают риск высадки морского десанта вражеских войск в районе Одессы.

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