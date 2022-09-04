На Южном фронте увеличивается количество убитых вражеских солдат изо дня в день

За истекшие сутки на южном фронте российско-оккупационные войска потеряли 138 своих военнослужащих (в предыдущий день — 106).

Об этом сегодня ночью проинформировал в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что авиация Вооружённых сил Украины в течение 3 сентября нанесла 24 удара по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и транспортным путям российских войск.

За день ВСУ уничтожили 138 россиян и их технику: 9 танков, гаубицу «Мста-Б», реактивную систему залпового огня «Ураган», пусковую установку С-300, пушку-гаубицу 152-го калибра, ещё 18 единиц автобронетехники. Также украинские военные уничтожили склад боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области и поразили паромную переправу вблизи Берислава в Херсонской.

По информации полковника Назарова, в операционной зоне Южнобугского направления обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Там продолжаются мероприятия по уничтожению запасов и резервов российских войск, поражению пунктов управления и по огневому контролю транспортных путей.

В командовании отмечают, что, пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает артиллерийско-миномётные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, по мирным населённым пунктам и местным жителям.

На главном фото 27-летний боец Ольга из 120-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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