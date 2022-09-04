Мэр Одессы поздравил маму малыша Дамира, первым родившегося в День города

В Одессе уже стало доброй традицией поздравлять родителей и их малышей, родившихся в День города.

Как сообщала Одесса News, мальчик Дамир появился на свет в 00 часов 02 минуты 2 сентября в роддоме №4.

Всего в День города в роддоме №4 родились шесть младенцев, все — мальчики, тоже получившие поздравления и подарки, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.



«Желаю всем малышам крепкого здоровья, нашей скорейшей Победы и мирной жизни. Пусть маленькие одесситы растут счастливыми в нашем самом лучшем городе», — отметил Геннадий Труханов.

Всего 2 сентября в городских роддомах Одессы родились 30 младенцев — 19 мальчиков и 11 девочек. А за восемь месяцев текущего года на свет появились 4624 маленьких одессита, — отмечается в сообщении.

Фото: «Одесса»

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