Одесситам показали новинки снегоуборочной техники

24 декабря состоялась презентация приобретённой на средства городского бюджета техники, которая значительно облегчит нелёгкий труд коммунальных работников Одессы.

Как сообщается на официальном сайте города, в настоящее время в Одессе работают более 1700 дворников и уборщиков территорий. На помощь им придут 10 единиц малых уборочных машин City Ranger 3070 производства Дании. Оперировать ими будут сотрудники КП «Городские дороги».



«Погодные условия позволили сразу проверить технику в работе. Для уборки Приморского бульвара от снега понадобилось 10 минут. Уже разработаны маршруты, новая техника будет использоваться для уборки тротуаров фасадных улиц города, аллей парков и скверов», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что маленькая специализированная уборочная машина практически полностью заменяет трудоёмкий ручной труд, а разнообразие вариантов сменного навесного оборудования позволяет эксплуатировать один автомобиль как несколько разновидностей спецтехники в зависимости от времени года и вида осуществляемых работ. Смена навески занимает всего несколько минут силами одного человека.

Ранее в Одессе аналогичная машина компании Karcher была приобретена для КП «Горзелентрест». Она очень хорошо себя зарекомендовала в работе на аллеях парков и скверов, где размер дорожек и толщина плиточного покрытия не позволяют использовать стандартную уличную специализированную технику.

Как отметил заместитель городского головы Дмитрий Жеман, на сегодняшний день всего в Одессе 17 таких машин, в ближайшее время парк пополнится ещё несколькими. Также в последнее время парк коммунальной техники существенно пополнился техникой для расчистки и посыпки дорог, что позволяет в снегопады избегать транспортного коллапса на проезжей части, а сотрудники коммунальных предприятий обеспечены брендированной спецодеждой — летней и зимней.

Как сообщала Одесса News, 2 декабря в Одессе на площади возле памятника Дюку де Ришелье вручили служебный автотранспорт полицейским офицерам громад и структурным подразделениям Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Фото: «Одесса»

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