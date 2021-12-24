Простой одесский водитель нанёс ущерб природе на полмиллиона гривен

Суворовская окружная прокуратура Одессы сообщила о подозрении жителю Одесской области по факту загрязнения им земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что, работая водителем грузовика, мужчина предоставлял услуги по загрузке, разгрузке и и транспортировке отходов одному из ведущих предприятий Украины по утилизации отходов. Впоследствии подозреваемый был вовлечён предприятием в противоправную схему обращения с загрязняющими веществами на территории Одесской области.

Правоохранителями задокументированы факты слива балластных вод с содержанием нефтепродуктов, вывезенных с территории государственного морского торгового порта с целью дальнейшей утилизации. Однако подозреваемый слил опасные вещества в непредусмотренном для этого месте — на земельном участке вблизи автотранспортного предприятия, без утилизации, чем нанёс вред окружающей природной среде на сумму более полумиллиона гривен.

Как сообщала Одесса News, c судовладельца танкера «Delfi» взыскано убытки, причинённые естественной среде в результате загрязнения Чёрного моря.

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