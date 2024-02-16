Дело предпринимателя из Измаила, переправлявшего «уклонистов», уже в суде

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в Болградский районный суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту организации им незаконной переправки лиц через госграницу Украины и несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Одесса News сообщала о задержании в октябре 2023 года этого предпринимателя, жителя Измаила.

Следствие таки установило, что делец в условиях военного положения обеспечивал потенциальным «уклонистам» возможность выезда за границу с помощью системы «Шлях». Он оформлял военнообязанных на свою фирму в качестве водителей рейсовых автобусов, задействованных в перевозке туристов за границу. Те могли беспрепятственно попасть в страны ЕС через пункты пропуска в Измаильском районе.

Отмечается, что по такой схеме 18 человек без получения соответствующей категории для управления транспортным средством или вообще без водительского удостоверения незаконно пересекли границу Украины.

Фото: Одесская облпрокуратура

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy