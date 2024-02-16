В одесском общежитии убит человек, преступник найден

В Одессе полицейские оперативно задержали горожанина, нанесшего смертельные повреждения ножевыми ударами в шею знакомому.

Подробности убийства и задержания преступника сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Событие произошло вечером 14 февраля в одном из общежитий на улице Героев Крут в Одессе. Его жительница обнаружила тело соседа на лестничной площадке и позвонила по телефону в полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в тот вечер между жителем общежития и его гостем возник конфликт, во время которого последний достал из кармана нож и несколько раз ударил оппонента в шею и лицо.

«Потерпевший погиб на месте от кровопотери, а злоумышленник скрылся. Менее чем через два часа работники отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 и управления уголовного розыска при поддержке специалистов управления уголовного анализа ГУНП в Одесской области установили личность правонарушителя и разыскали его по месту жительства», — информирует полиция.

Отмечается, что правоохранители изъяли вероятное орудие преступления и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а мужчину задержали в процессуальном порядке.

«Криминалисты следственного управления с помощью мобильной ДНК-лаборатории исследовали биологические следы, изъятые во время первоочередных следственных действий, и биологические образцы потерпевшего и задержанного. Результаты данного исследования подтвердили его причастность к преступлению», — говорится в сообщении.

При наличии достаточных доказательств, уже собранных полицейскими, следователи под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины в умышленном убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку.

Следователи ходатайствуют об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Фото и видео: Одесское райуправление полиции № 1

Одесса News информировала, что в Черноморске будут судить двух мужчин, один из которых убил и совершил надругательство над уже умершей знакомой, а другой хотел помочь избавиться от тела и скрывал факт преступления.

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