В Одессе предприниматель требовал $1 тыс с военного за справку для онкобольной матери

Сотрудники Управления стратегических расследований в Одесской области и следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области установили, что генеральный директор одного из частных предприятий требует 1000 долларов США неправомерной выгоды от военнослужащего Вооружённых Сил Украины.

За эти деньги взяточник обещал помочь военному оформить документы об инвалидности его онкобольной матери, сообщает полицейское ведомство.

Отмечается, что злоумышленник ссылался на связи с людьми, уполномоченными на выдачу таких справок, что позволяло бы освободиться от военной службы в связи с уходом за матерью-инвалидом.

Полицейские задержали фигуранта при получении неправомерной выгоды.

Кроме суммы взятки, правоохранители изъяли из автомобиля фигуранта 5200 евро, 14200 долларов и 1000 гривен, копии медицинских документов граждан, связанных со списанием с военной службы, мобильный телефон и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту получения лицом неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершённое подозреваемому может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы разоблачили и сообщили о подозрении в коррупции главному специалисту одного из отделов ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, который, по данным следствия, систематически «зарабатывал», требуя от начинающих бизнесменов взятки.

Фото и видео: ГУ НПУ в Одесской области

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