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  4. 623 человека эвакуировали из Международного аэропорта «Одесса»

623 человека эвакуировали из Международного аэропорта «Одесса»

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29 ноября полицейские проверяли информацию об угрозе взрыва в Международном аэропорту «Одесса».

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, с целью проверки информации в аэропорт были направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Из аэропорта пришлось эвакуировать 623 человека.

«По состоянию на 12:50 правоохранители осмотрели территорию, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено», — резюмирует полиция.

Как сообщала Одесса News, 19 ноября правоохранители проверяли информацию об угрозе взрыва в здании Одесского городского совета на Думской площади.

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