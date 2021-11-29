623 человека эвакуировали из Международного аэропорта «Одесса»

29 ноября полицейские проверяли информацию об угрозе взрыва в Международном аэропорту «Одесса».

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, с целью проверки информации в аэропорт были направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

Из аэропорта пришлось эвакуировать 623 человека.

«По состоянию на 12:50 правоохранители осмотрели территорию, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено», — резюмирует полиция.

Как сообщала Одесса News, 19 ноября правоохранители проверяли информацию об угрозе взрыва в здании Одесского городского совета на Думской площади.

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