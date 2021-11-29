Мать с дочерью организовали в Одессе семейный наркобизнес

В Одессе правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, 55-летняя мать с дочерью в возрасте 38-ми лет организовали по месту жительства в Малиновском районе города семейный бизнес по продаже метадона, каннабиса и опия.

Установлено, что к противоправной деятельности в качестве сбытчиков товара женщины привлекли знакомых мужчин в возрасте от 43-х до 48-ми лет. Ежемесячно злоумышленники сбывали до 1500 доз наркотиков на сумму более 400 000 гривен.

В ходе досудебного расследования уголовного производства проведено 22 санкционированных Киевским районным судом города Одессы обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты метадон, каннабис, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи и деньги.

По результатам следственных действий шести фигурантам уже сообщено о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в составе организованной группы. Следователи ходатайствуют об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.



Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Одессе СБУ предотвратила контрабанду кокаина из одной из стран Южной Америки.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat