В Одессе хмельное рождественское застолье закончилось взрывом гранаты

В Одесском общежитии во время рождественского застолья один из гостей бросил гранату, в результате три человека оказались в больнице с осколочными ранениями.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился ещё один сосед, с которым у них время от времени возникали бытовые недоразумения. Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт, через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив её в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали три человека. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Сейчас правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации этого происшествия.

Фото: Нацполиция Одесской области