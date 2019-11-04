Одесская полиция расследует обстоятельства гибели 15-летней девушки

Тело пропавшей в субботу, 2 ноября, 14-летней девочки из Суворовского района Одессы Дарьи Дробот с признаками насильственной смерти обнаружили на территории Лиманского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Поиски девочки продолжались всю ночь. Сегодня утром (3 ноября. — Ред.) её тело без признаков жизни было найдено в лесополосе», — отмечается в сообщении.

О том, что дочь ещё днём ​​ушла с друзьями гулять и до сих пор не вернулась, полицейским 2 ноября вечером сообщила мать девочки. На поиски ребёнка был ориентирован весь личный состав полиции. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили направление движения девушки, а также разыскали и опросили лиц, с которыми она была. Те рассказали, что все вместе отдыхали за пределами города, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их же компании. Не дождавшись их возвращения, остальные друзья разъехалась по домам.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи со служебными собаками.



По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства трагического происшествия.

3 ноября полицейские установили личность парня и задержали несовершеннолетнего, которого последним видели с убитой 14-летней девочкой.

«По состоянию на 15 часов несовершеннолетнего, которого видели последним с убитой девочкой, разыскали: он скрывался у своих знакомых. 15-летнего парня доставили в отделение полиции, с ним проводят неотложные следственные действия», — отмечается в полицейском сообщении.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области