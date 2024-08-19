Воры в Одессе проникли в квартиру на Бочарова и ограбили её

Событие произошло в начале прошлой недели в Пересыпском районе Одессы. Злоумышленники, спрятав лицо под масками, около полуночи постучали в дверь одной из квартир многоэтажки на улице Генерала Бочарова, а когда 82-летний владелец открыл дверь, проникли внутрь.

Приказали хозяину и его 61-летней невестке сидеть тихо, после чего стали рыскать в доме в поисках ценного имущества. Правонарушители забрали два мобильных телефона, телевизор, планшет, банковские карты, деньги и даже постельное бельё, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что ущерб, причинённый потерпевшим, составляет почти 70 тысяч гривен.

«После совершённого подельники исчезли, а дедушка обратился к соседям, которые позвонили в территориальное подразделение полиции. Правоохранители установили, что к преступлению причастны ныне живущий в Одессе 22-летний херсонец, а ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции за кражи, грабежи и мошенничества, и его 33-летний товарищ-одессит», — говорится в сообщении.

Уже на следующий день полицейские разыскали их. Деньги злоумышленники поделили между собой и потратили на свои нужды. Другое похищенное имущество следователи изъяли во время обыска в арендованной младшим фигурантом квартире.

Также в качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли балаклавы и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Как выяснилось, с младшим по возрасту правонарушителем потерпевший мужчина за неделю до события случайно познакомился возле дома, когда попросил того помочь ему с настройкой гаджета. Во время разговора молодой человек узнал, где тот живёт, и что в его квартире есть имущество, которым можно завладеть, а уже со временем вступил в сговор с горожанином, с которым недавно подружился.

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили фигурантам о подозрении в открытом похищении чужого имущества, т.е. грабеже, совершённом по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилище, в условиях военного положения, в том числе повторно. Это преступление наказывается лишением свободы от семи до десяти лет.

Младшему подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время он находится в больнице, куда был доставлен после попытки скрыться в суде, находясь под полицейским конвоем, выпрыгнув из окна второго этажа административного здания и сломав ногу.

Вопрос об избрании меры пресечения старшему подозреваемому решается.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года 18-летний юноша в Одессе решился на грабёж, дабы не попасть на военную службу.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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