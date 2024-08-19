Украинский посол призвал Германию не сокращать военную помощь Киеву

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал правительство Германии не сокращать военную помощь Киеву.

Об этом украинский дипломат сказал 17 августа в комментарии Bild.

По словам Макеева, безопасность Европы зависит от политической воли Германии продолжать играть ведущую роль в поддержке Киева. Посол выразил надежду, что немецкое правительство найдёт пути финансирования общих потребностей Украины в сфере безопасности на этот год и что Бундестаг «твёрдо и чётко выскажется по бюджету на 2025 год».

Макеев предупредил, что расходы будут намного выше, если Украина проиграет в войне против страны-агрессора РФ.

Заявление украинского посла прозвучало после того, как 17 августа немецкие СМИ написали о якобы планах правительства Германии заморозить новую военную помощь Украине с 2025 года. Речь шла о том, что текущие контракты Германия выполнит, но все новые заявки на финансирование заморозили канцлер Германии Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер.

В МИД Украины назвали такие тезисы некорректными и манипулятивными. Там отметили, в частности, что бюджет Германии будет утверждён в ноябре, и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на 2025 год.

По информации FAZ, министр финансов Германии Кристиан Линднер в письме от 5 августа попросил министра обороны Бориса Писториуса прекратить выделение дополнительных средств Украине и обеспечить «соблюдение верхних пределов» бюджетных трат. Причиной этому являются меры жёсткой экономии.

Так, в 2024 году ФРГ должна выделить на помощь Украине около €7,48 млрд, а на 2025 год запланированный максимальный лимит составляет уже 4 млрд евро, проинформировало издание. Дополнительные заявки минобороны ФРГ больше не будут удовлетворяться по требованию канцлера Олафа Шольца, добавило FAZ.

В то же время Линднер в письме указал, что он не ожидает резкого падения финансирования Украины – в будущем средства будут поступать уже не из федерального бюджета, а из замороженных российских активов. Таким образом, Украина «покроет значительную часть своих военных потребностей» этими деньгами, считает немецкий министр.

Однако, подчёркивает издание, никто не знает, когда Украина сможет получить российские деньги – международные переговоры о возможности их передачи Украине всё ещё продолжаются.

При этом, как пояснил FAZ эксперт в федеральном правительстве, если выделение новой помощи от ФРГ будет заморожено, минобороны Германии не сможет заключить новые долгосрочные контракты на производство боеприпасов, ПВО и другого вооружения. Член бюджетного комитета Бундестага, представитель Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц подтвердил газете, что сейчас новых заказов на оружие уже не поступает, поскольку «они больше не финансируются». Поддержка Украины рискует «пойти побоку», делает вывод FAZ.

В МИД Украины подчеркнули, что Киев продолжает работать с немецкими партнёрами над сохранением и укреплением поддержки Украины.

Министерство добавило, что надеется и на скорую имплементацию решения G7 об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. В МИД считают, что эти средства должны «не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и немецкую помощь».

Одесса News информировала, что 29 июля Германия объявила о передаче Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с агрессией России.

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