Пентагон опубликовал полный список новой военной помощи для Украины на $400 млн

Министерство обороны США официально опубликовало список вооружений из нового пакета военной помощи для Украины на $400 млн.

Это 33-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе «президентского сокращения» запасов Пентагона с августа 2021 года, пишет Гордон, ссылаясь на Минобороны США.

В новый пакет вошли:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;



дополнительные 155-мм артиллерийские снаряды;



дополнительные 105-мм артиллерийские снаряды;



дополнительные 25-мм боеприпасы;



бронированная техника для укладки мостов;



подрывные боеприпасы и средства преодоления препятствий;



контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;



запчасти и другое полевое оборудование.



«Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединённые Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнёрами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности», – говорится в сообщении.

В Пентагоне добавили, что в общей сложности Соединённые Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,8 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Комментируя новый пакет военной помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сама может завершить войну.

«Пока этого не сделает Россия, сколько потребуется, мы будем стоять единым фронтом с Украиной и укреплять её Вооружённые силы на поле боя, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию за столом переговоров», – заявил дипломат.

Как сообщала Одесса News, Соединённые Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе «президентского сокращения» запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе, заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединённых Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

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