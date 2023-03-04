Мошенники хотели завладеть землёй в центре Одессы: что из этого вышло

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из частных предприятий Одессы по фактам использования поддельных документов и мошеннического завладения землёй.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следствием установлено, что директор частного предприятия, используя поддельные документы о праве собственности на земельный участок, завладел почти 0,4 га земли по ул. Мечникова в центре Одессы. При этом мужчина зарегистрировал право собственности на участок на своё предприятие.

«Указанная земля принадлежит территориальной общине в лице Одесского горсовета, и в результате таких противоправных действий злоумышленника нанесённый государству ущерб оценивается более чем в 27 млн гривен», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в настоящее время земля возвращена государству. По соответствующему обращению прокуроров Министерством юстиции Украины отменено право собственности на земельный участок.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года по ходатайству Одесской областной прокуратуры судом наложен арест на здания и сооружения памятки культурного наследия местного значения площадью 1284 м кв стоимостью более 130 млн гривен по ул. Французский бульвар, 85 в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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