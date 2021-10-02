Одесские коррупционеры нажились на ремонте школы для глухих детишек

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г.Одесса направили в суд обвинительные акты в отношении директора подрядной компании и инженера технического надзора по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств при ремонте школы для детей с недостатками слуха.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Выяснено, что инженер и подрядчик, по предварительному сговору, присвоили бюджетные средства при выполнении строительных работ по капитальному ремонту аварийных участков кровли школы-интерната, в которой учатся дети с проблемами слуха. По договору подряда в этом коммунальном учреждении должны были отремонтировать участки кровли, которые разломались и упали на чердак школы в результате аварийной ситуации.

Обвиняемые внесли в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписали их.

Установлено, что вследствие таких противоправных действий должностных лиц государству нанесён ущерб почти 50 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования предъявлен иск о возмещении причинённых уголовным правонарушением ущерба.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года правоохранителями задержаны 3 человека во время совершения кражи имущества, принадлежащего ГП «Одесский нефтеперерабатывающий завод», в частности, 500 кг катализатора нефтепереработки и электрооборудования.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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