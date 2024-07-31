Одесская прокуратура вернула государству здание архитектора Бернардацци

Прокуратура в судебном порядке добилась возвращения в коммунальную собственность памятника архитектуры местного значения – здания «Общества взаимного кредита» по ул. Пушкинской в ​​Одессе, построенной в 1903 году по проекту архитектора Бернардацци О.И.

Площадь достопримечательности составляет 3183 м кв, а её стоимость – 75 млн гривен, — сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

«Прокуроры обратились в суд с исковым заявлением в связи с существенными нарушениями условий договора аренды здания. В частности, арендатор несвоевременно уплачивал средства за пользование имуществом и не проводил ремонтно-реставрационные работы по восстановлению памятника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с ответчика задолженности, расторжении договора и обязательства вернуть коммунальное имущество. При рассмотрении дела суд согласился с доводами прокурора и подтвердил нарушение ответчиком существенных условий договора аренды, что является достаточным правовым основанием для его расторжения.

В настоящее время прокуратура принимает меры по обеспечению исполнения судебного решения.

Одесса News информировала об удовлетворении иска прокуратуры по возвращению из незаконного владения 6 земельных участков общей площадью 0,5 га стоимостью 48,2 млн грн, входящих в состав уникального имущественного комплекса им. Горького на ул. Фонтанская дорога в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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