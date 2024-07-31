ГУР нанесло удар по российской базе в Сирии

Спецназначенцы Главного управления разведки Минобороны Украины 25 июля нанесли комплексный удар по российской базе в Сирии.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, группа «Химик» в конце июля 2024 года нанесла очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск РФ в Сирии. На этот раз целью атаки стала военная техника россиян на оккупированном ими аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

На обнародованных видеозаписях видны главные эпизоды атаки: сначала уничтожается российский подвижной комплекс РЭБ, а затем дроны атакуют российские военные объекты на самом аэродроме.

Сообщается, что удар был нанесён на следующий день после встречи Путина с президентом Сирии Башаром Асадом в среду, 24 июля.

Фото получено от источников Kyiv Post. Этот аэродром контролируется россиянами и используется в военных целях с 2015 года. Собеседник Kyiv Post в украинской разведке рассказал, что этот объект среди прочего использовался также для тренировки и отправки иностранных наёмников на войну в Украину.

Как сообщала Одесса News, повстанцы-туареги (CSP-PSD) на севере Мали разгромили большую группу «вагнеровцев», взяв значительное количество боевиков, и предложили передать их украинской стороне. В свою очередь, украинская разведка проверяет заявления повстанцев-туарегов из Мали относительно их готовности передать этих пленных наёмников.

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