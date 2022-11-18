Новая Каховка и Голая Пристань были на юге объектами внимания ВСУ в прошедшие сутки

В течение минувших суток украинские военные на юге продолжали наносить потери захватчикам, в частности, в районе Новой Каховки уничтожена радиолокационная станция, а вблизи Голой Пристани — бронированная машина.

Такую информацию Оперативное командование «Юг» обнародовало в Facebook.

Обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга в течение боевого дня 17 ноября стабильно напряжённая. «Наши подразделения продолжают стабилизационные мероприятия, закрепление на деоккупированных территориях, установление огневого контроля над транспортно-логистическими путями и дислокацией войск оккупантов на левобережье», — говорится в сообщении.

Враг же продолжает обустройство оборонных сооружений и рубежей, ведёт передислокацию подразделений, чтобы уйти от огневых поражений с правого берега, по тыловым регионам продолжает террор ракетно-дроновыми атаками с поражением критической инфраструктуры. С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии продолжается применение беспилотной аэроразведки.

Отмечается, что противник держит под огневым обстрелом Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания миномётного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.

Российские войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества с временно занятых территорий Херсонской области. В частности, отмечают в ОК «Юг», они принудительно вывозили население из Новокиевки.

В Новой Каховке прекратила работу центральная городская больница. Всё медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезены в направлении временно оккупированной территории АР Крым.

“Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удалённости мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальные требуют доразведки”, — отмечают украинские военные.

Демилитаризация российских вооружённых сил 14-17.11.2022

Как сообщала Одесса News, 17 ноября из акватории Чёрного моря враг совершил пуск «Калибров», а с использованием тактической авиации с 2-х самолётов Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования в сторону Одесской области. Поражён объект инфраструктуры в областном центре. Пострадало одно гражданское лицо. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий. Все 6 ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем.

На главном фото боец Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ, ДШВ ВСУ/Facebook, ГУ ГСЧСУ в Запорожской области

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