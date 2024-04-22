Зеленский провёл заседание Ставки: фронт, поставка оружия, защита городов

22 апреля Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский созвал очередное заседание Ставки.

Основными темами заседания Ставки Верховного Главнокомандующего были ситуация на фронте, оружие для Украины, а также защита городов, общин и критической инфраструктуры страны, рассказал Владимир Зеленский в Telegram.

«Прежде всего – фронт. Был доклад Главкома Александра Сырского. Оккупационной армии поставлена задача без оглядки на собственные потери продемонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют ещё и положительные решения друзей Украины», – написал Зеленский.

Президент Украины признал, что украинским воинам сейчас сложно, но, как он надеется, поступление необходимой помощи выровняет ситуацию.

«Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнёров, необходима нам безотлагательно», – подчеркнул Глава государства.

Вторым вопросом, по словам президента, на Ставке стало собственное производство вооружений в Украине.

«Доклад министра обороны Рустема Умерова о контрактах с отечественными компаниями. Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой – гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства», – указал Зеленский.

Кроме того, обсуждалась защита украинской инфраструктуры от возможных воздушных атак страны-оккупанта РФ.

«Третье – защита. На следующую Ставку дал поручение собрать всё, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить комплексный план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно», – заключил глава государства.

Одесса News информировала, что на предыдущем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 15 апреля 2024 года обсуждались темы фронта и энергетики.

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