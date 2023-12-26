В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Воробьёв, светлая память

На фронте погиб наводчик десантно-штурмового батальона, солдат Владимир Воробьёв из Вилковской громады Измаильского района Одесской области.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

Защитник ушёл из жизни во время выполнения боевого задания в районе села Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

Ему было 36 лет.

Одесса News сообщала о гибели 6 октября 2023 года на фронте во время выполнения боевого задания жителя Южного Артёма Садовского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Измаильская РГА/Facebook

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