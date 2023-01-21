Дела фронтовые: Подразделения Сил обороны Украины отражают атаки врага

Начались триста тридцать вторые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и 4 — по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

По оперативной информации в Facebook Генерального штаба Украины состоянием на 6 утра 21 января, наши защитники сбили 2 разведывательных БПЛА «Орлан-10» и «Мерлин-ВР», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Новосёловское, Площанка и Краснопоповка Луганской области, Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Противник ежедневно несёт потери в развязанной им войне. По имеющейся у Генштаба информации, более 300 раненых захватчиков находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

За сутки противник нанёс 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также произвёл 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Никополя.

От артиллерийского и миномётного огня противника пострадали населённые пункты в Сумской, Харьковской, Луганской областях.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях обстрелам из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы ряда селений Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

В Запорожском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали жители нескольких сёл.

На Херсонском направлении оккупанты в очередной раз обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии Марганец Днепропетровской области, Антоновку и Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Как сообщала Одесса News, 20 января специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины обезвредили и ликвидировали вражескую мину, выброшенную штормом на один из пляжей Одесской области, путём контролируемого подрыва.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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