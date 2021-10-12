В России новый сухогруз назовут в честь одесского инженера

На Окской верфи построят сухогруз типа “река-море”, который назовут “Конструктор Егоров” в честь основателя и руководителя одесского “Морского инженерного бюро”.

Об этом сообщает издание “Российское судоходство”.

Отмечается, что на Окской судоверфи 21 октября состоится закладка киля первого сухогруза нового проекта RSD71. Судно, спроектированное Морским инженерным бюро, будет названо в честь основателя МИБ доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова.

«Судно будет строиться по контракту с АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», — говорится в сообщении.

Назначение судна проекта RSD71- морская и смешанная (река-море) перевозка в одном грузовом трюме генеральных и навалочных грузов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов.

Планируется, что длина максимальная судна будет 119.96 м, ширина габаритная — 16.98 м, высота борта — 6 м, осадка (в море/в реке) — 4.90 / 3.60 м, дедвейт (в море / в реке) — 7173/4395 т, автономность — 20 суток, объём грузового трюма — 9063 м³.

Кстати. Доктор технических наук, профессор Геннадий Егоров был почётным членом Британского королевского общества корабельных инженеров, членом Американского общества кораблестроителей и морских инженеров, членом Международного конгресса по конструкции корпусов судов и морских сооружений ISSC на протяжении более 20 лет, членом президиумов НТС Российского морского регистра судоходства и Российского речного регистра, членом НТС Регистра судоходства Украины.

За время своего существования, под его управлением, МИБ прошло путь от небольшой фирмы, занимающейся исключительно расчётными задачами по корпусу судна и научными исследованиями по заказу классификационных обществ, до организации, выполняющей практически весь спектр инжиниринговых работ для судоходства и судостроения. За это время по проектам компании было построено более 410 судов, выполнено огромное количество разнообразных проектов переоборудования, конверсий, модернизаций, обоснований, расчетов, научно-исследовательских работ.

Егоров умер в мае 2021 года.

Как сообщала Одесса News, научно-исследовательское судно «Бельгика» вышло из бельгийского порта Зеебрюгге и зайдёт в Одессу в конце октября.

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