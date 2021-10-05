Научно-исследовательское судно «Бельгика» зайдёт в Одессу 30 октября

Научно-исследовательское судно «Бельгика» вышло из бельгийского порта Зеебрюгге и направилось в Одессу.

Об этом сообщает Украинский научный центр экологии моря.

Отмечается, что своё путешествие в 8,600 км с Зеебрюгге (Бельгия) в Одессу начало научно-исследовательское судно «Бельгика», которое было передано Украине, в частности, Украинскому научно-исследовательскому центру экологии моря от Королевства Бельгии в поддержку экологического мониторинга Чёрного моря, что стало возможным благодаря заключённому Меморандуму о взаимопонимании, заключённому между Бельгийским Федеральным офисом науки и политики, Королевским Бельгийским институтом естественных наук и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины в июле этого года.

«На судне сейчас работает украинский экипаж, а также украинские и международные учёные. В течение всего путешествия учёные оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложениях для уникального скрининга на присутствие десятков тысяч веществ — загрязнителей и микропластик, выделят ДНК из окружающей среды для оценки биоразнообразия и анализа распространения генов антибиотикорезистентности в морских микроорганизмах», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что эту амбициозную научную программу под названием «Мониторинг трёх европейских морей» (Северного, Средиземного и Чёрного), а также трансфер судна организует и финансирует проект ЕС-ПРООН «Европейский Союз для усовершенствования экологического мониторинга Чёрного моря» при научной поддержке Общего исследовательского центра ЕС и УкрНЦЭМ.

Ожидается, что судно зайдёт в Одессу накануне Дня Чёрного моря и будет лучшим подарком к этому дню.

По его прибытии будет организована презентация судна и команды, начнётся процесс переименования судна и подготовка к выходу в первый рейс.

По данным UMS, RV Belgica построили в 1984 году. Длина судна — 51 метр, ширина — 10 метров, осадка 4,6 метра, водоизмещение 1200 тонн. На борту судна находится пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая). Экипаж — 15 человек, научный персонал — 16 человек.

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