То, что Бельгии не нужно, Украине пригодится: списанное судно в октябре придёт в Одессу

На военно-морской базе в бельгийском городе Зебрюгге состоялась торжественная церемония передачи Украине исследовательского гидрографического судна «Бельгика» для мониторинга Чёрного и Азовского морей.

Как сообщает Укринформ, судно теперь будет иметь другое название и ходить под украинским флагом.

«Мы видели сегодня церемонию передачи научно-исследовательского судна «Бельгика», которое в дальнейшем будет способствовать исследованию Чёрного и Азовского морей. Украина после аннексии и оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году потеряла инструменты для такого исследования. Уверен, что мы восстановим все мощности и будем давать ценную информацию не только для Украины, но и для Европейского Союза и для всех стран Чёрного моря», — отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Он подчеркнул, что сначала корабль будет работать в Чёрном море, где очень большой объём работы, будет проводить важные исследования относительно загрязняющих веществ, в частности, пластиком, микропластиком, вод поверхностного уровня, затем на уровне 3-х метров и донных отложений, что станет основой для научных выводов по качеству этих вод.

«Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, и одной из задач этого документа является имплементация и реализация Европейской директивы о морской стратегии. Это судно будет способствовать выполнению Украиной своих обязательств и улучшению состояния вод этих морей», — добавил украинский чиновник.

В свою очередь, государственный секретарь Бельгии Томас Дермин заметил, что считает этот шаг — бесплатную передачу исследовательского корабля Украине — проявлением доброй воли Бельгии и её вкладом в развитие программы по охране окружающей среды.

«Этот корабль хорошо поработал в интересах Бельгии и мировой науки. Он надёжно функционировал более 37 лет, ежегодно более 200 суток проводил в море, прошёл расстояние, равное нескольким кругосветным путешествиям. Мы рады, что сейчас он попадает в надёжные руки, сможет быть полезным и для Украины, в том числе для проведения исследований в акваториях Азовского и Чёрного морей, и ещё послужит науке и человечеству», — сказал представитель Бельгии.

Как отметили участники встречи, Бельгия уже получила новый современный исследовательский корабль Belgica 2, который был построен в Испании для Федерального офиса по научной политике (BELSPO), который придёт на замену кораблю, переданному Украине.

Новое украинское исследовательское судно будет приписано к порту Одессы, куда должно перейти из бельгийского порта Зебрюгге в течение октября этого года.

Как сообщала Одесса News, ледокол, купленный у британцев за $5 млн, под флагом Украины держит курс на Одессу, куда придёт в сентябре.

Фото: mepr.gov.ua, Укринформ

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