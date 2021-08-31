Ледокол, купленный у британцев за $5 млн, под флагом Украины держит курс на Одессу

На новом украинском научно-исследовательском судне, бывшем британском ледоколе James Clark Ross, подняли украинский флаг.

Это событие произошло 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания), где сейчас находится судно, сообщает Национальный антарктический научный центр (НАНЦ).

Украинский флаг поднял директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий совместно с британским капитаном Саймоном Веллес и украинским капитаном Олегом Новосильным. Также над ледоколом поднят вымпел НАНЦ.

«Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан«, — отметил Евгений Дикий.

НАНЦ поблагодарил Посольство Украины в Дании за содействие и быструю выдачу свидетельства о праве плавания под государственным флагом Украины.

Как сообщала Одесса News, научно-исследовательский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела по решению Кабмина, прибудет в Одесский порт уже в сентябре этого года.

Британия продала ледокол James Clark Ross Украине за $5 млн долларов США. Первоначальная стоимость судна составляла $10 млн. Украинская сторона дополнительно оплатит доставку судна и его дооснащение надлежащим оборудованием. Средства на покупку ледокола для экспедиций были выделены Кабмином.

Фото: НАНЦ

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