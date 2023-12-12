Одесский ледокол «Ноосфера» добрался до украинских полярников

Украинский ледокол «Ноосфера» (порт приписки Одеса) ночью 11 декабря добрался до станции «Академик Вернадский».

Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр.

«Судно добралось до «Вернадского» несколько раньше запланированного срока, ведь благодаря скоординированной работе польской и украинской команд, а также хорошей погоде разгрузка на предыдущей локации — польской станции «Артцовский» — прошла за рекордные 3 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что идти из Кинг Джорджа в Галиндез, острова, где расположены польская и украинская базы, пришлось медленно.

«Такого количества разнообразных айсбергов наши моряки ещё не видели, и все их нужно было искусно обходить», — подчеркнули они и опубликовали фото ледяных глыб.

На время прибытия судна в «Вернадское» с погодой снова повезло, поэтому довольно быстро удалось переправить на берег участников украинской сезонной экспедиции.

Как напомнили в Центре, из-за сложного рельефа дна «Ноосфера» не причаливает к острову, а стоит неподалёку, поэтому людей и грузы до станции доставляют небольшими лодками.

«Следующая неделя будет горячей. Но настроение у всех приподнятое, потому что так радостно через 8 месяцев увидеть своих друзей и коллег, ещё и с кучей полезных вещей и вкусностей», — отмечают зимовщики.

В ближайшее время полярникам необходимо будет разгрузить судно, запустить ремонтные и другие работы. Техническая команда сезонной экспедиции продолжит модернизацию станции, начатую ещё до полномасштабной войны, а научный отряд будет проводить дополнительные исследования.

После завершения разгрузки «Ноосфера» отправится в Чили, чтобы доставить туда польских полярников, которые сейчас находятся на борту ледокола. Это уже третий год подряд наше судно вместо российского обеспечивает пересменку на польской антарктической станции «Артцовский». Следовательно, в Чили «Ноосферу» будет ждать ещё один сезонный отряда учёных, которые проведут ряд исследований с борта судна, и новую команду украинских зимовщиков, чтобы доставить их на станцию Вернадского.

Как сообщала Одесса News, флагман украинского научно-исследовательского флота — ледокол «Ноосфера» — 17 ноября 2023 года отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику.

Фото: Национальный антарктический научный центр

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