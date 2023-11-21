Одесский ледокол «Ноосфера» начал третий антарктический сезон

Украинский ледокол «Ноосфера» (порт приписки Одеса) начал третий антарктический сезон.

Ожидается, что судно доберётся до Антарктики в первой декаде декабря этого года, — сообщает Национальный антарктический научный центр.

Флагман украинского научно-исследовательского флота — ледокол «Ноосфера» — 17 ноября отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику.

Как и в прошлом году, нынешняя экспедиция «Ноосферы» является общей украинско-польской и частично финансируемой Польской антарктической программой. Поэтому сначала ледокол отправится к польской антарктической станции «Арцтовский», которая находится на острове Кинг Джордж. Туда будет доставлена команда полярников и грузов.

После этого судно пойдёт к украинской станции «Академик Вернадский». Туда также будут доставлены грузы и сезонная экспедиция. Большинство участников — это технические специалисты, которые должны завершить начатую ещё до полномасштабной войны модернизацию станции.

«В этом сезоне в планах замена системы водоснабжения горячей и холодной воды, реконструкция причала, завершение работ по заземлению всех зданий станции и ряд других неотложных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к новому антарктическому сезону было выполнено много работ по техническому обслуживанию и совершенствованию работы ледокола. В частности, проведён плановый ремонт и обслуживание судовых механизмов и систем в сухом доке, капитальный ремонт судовых энергетических установок, модифицирована система охлаждения судовых энергетических установок.

Кроме того, был установлен кавитационный топливный модуль украинского производства. «Он используется для улучшения качества очистки и уменьшения расхода горючего и продления моторесурса двигателей. Дополнительно судно оснастили новым навигационным и другим оборудованием. Например, сверхмощными прожекторами, что значительно улучшит его приспособленность к работе в сложной ледовой обстановке», — добавили в Национальном центре.

Одесса News информировала, что научно-исследовательское судно «Ноосфера» из-за войны в Украине не может вернуться в порт приписки – Одессу.

Фото: Национальный антарктический научный центр, Одесса News

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