Зеленский: Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы и экономики, и морали

Украине и её международным партнёрам необходимо найти решение ситуации, сложившейся на украинско-польской границе.

Об этом заявил Владимир Зеленский 3 марта в вечернем обращении, опубликованном на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Он заявил, что эта ситуация «давно вышла за пределы и экономики, и морали».

«Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе», – отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что Украина «пройдёт и это», выстоит, достигнет своих целей и победит российский террор.

Одесса News информировала, что отношения между Украиной и Польшей из-за экспорта украинского зерна начали ухудшаться осенью 2023 года. С начала ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков в пунктах пропуска на украинско-польской границе, требуя возобновления системы разрешений или квот для украинского транспорта. Представители Еврокомиссии заявили, что возвращение к старой системе, отменённое «транспортным безвизом» из ЕС, не является возможным юридически.

Позже к польским перевозчикам присоединились местные аграрии, выдвинув свои требования по ввозу украинского зерна на территорию Польши, ограничению экспорта пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья из Украины.

За время протестов польских фермеров в Польше неоднократно повреждали украинское зерно, которое транспортировалось транзитом в другие страны.

Организаторы акций протеста анонсировали, что акция протеста продлится по меньшей мере до 10 марта.

В ответ 15 февраля началась акция протеста украинских перевозчиков на границе с Польшей на подъезде к пункту пропуска «Ягодин – Дорогуск».

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