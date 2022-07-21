Не дождётесь: Зеленский развенчал фейк о якобы его тяжёлом состоянии здоровья

Президент Владимир Зеленский развенчал фейк о якобы его тяжёлом состоянии здоровья, который распространялся на украинских радиостанциях из-за хакерской атаки.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

«Сегодня Россия запустила очередные фейки, что государство не под управлением Президента Зеленского, потому что он находится в больнице, точнее, в реанимации из-за своего тяжёлого состояния. Тяжёлое состояние здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя ещё никогда не чувствовал. И плохая новость для вас всех, кто запускает такие фейки. Я не один, нас таких 40 миллионов. И при всём уважении к почтенному возрасту, когда 44 это не 70», — сказал Президент, намекая на состояние здоровья Путина.

Ранее сообщалось, что хакеры совершили кибератаку на серверы украинской радиостанции и распространяли фейк о якобы тяжёлом состоянии здоровья Президента Владимира Зеленского. В частности, в эфире «Радио Рокс» звучало сообщение о том, что Президент Украины попал в реанимацию.

Фейковое сообщение о «попадании» в реанимацию Зеленского запустили также на украинском радио «Мелодия FM». Владелец радиостанции – компания TAVR Media заявила о хакерской атаке и опровергла обнародованное сообщение, а пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сказал, что президент выполняет свои обычные обязанности.

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