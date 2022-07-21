Получившие паспорта РФ в оккупации, не преступники, а жертвы преступления России

Украинцы, получившие российские паспорта во время пребывания на захваченных территориях, не преступники, а жертвы преступления РФ.

Об этом говорится в разъяснении общественных и правозащитных организаций, сообщает Центр по правам человека ZMINA.

Россия практикует принудительную паспортизацию ещё с 2014 года, напомнили правозащитники.

«Вполне соглашаясь с тезисом, что документирование паспортами РФ является сознательной политикой страны-агрессора и что это преступление, считаем, что тезис о необходимости привлечения к уголовной ответственности человека, который такой паспорт получает, опасен и может быть использован российской пропагандой для дополнительного запугивания жителей оккупированных территорий», — отмечают они.

Во-первых, подчёркивается в разъяснении, установление ответственности за получение паспортных документов России противоречит соответствующей политике государства в этой сфере.

С начала вооружённой агрессии России в 2014 году Украина последовательно отстаивала позицию непризнания гражданства страны-агрессора, приобретённого на оккупированных ею территориях Украины. Соответствующая политика государства по непризнанию какого-либо гражданства на оккупированных территориях закреплена и в стратегических документах, которые определяют политику реинтеграции и деоккупации. Да и сама логика следственной практики с 2014 года определяет такую ​​паспортизацию как преступление страны-агрессора, а украинских граждан – как жертв такого преступления, а не преступников.

11 июля 2022 года президент России Путин издал указ, предусматривающий упрощённый порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины.

В ответ на это МИД Украины заявил, что паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. «Вместо этого Россия использует упрощённую процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии», — говорится в заявлении МИД.

В свою очередь, 19 июля вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что добровольное получение паспорта страны-агрессора должно расцениваться как уголовное преступление. В то же время, по её мнению, исключение может быть только в тех ситуациях, когда этот документ был выдан принудительно.

Следовательно, отмечают правозащитники, можно утверждать, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Министерство иностранных дел Украины имеют диаметрально противоположные взгляды на паспортизацию паспортами граждан России.

Кроме этого, согласно статье 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», любые органы, их должностные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом, а любой акт (решение, документ), выданный такими органами и/или лицами, не действителен и не создаёт правовых последствий. Установление уголовной ответственности за получение паспортного документа государства-агрессора или незаконных органов власти создаёт правовые последствия выдачи такого документа – привлечение к ответственности лица, которое его получило. Это противоречит политике непризнания созданных на временно оккупированных территориях органов и разрушает один из основных принципов политики государства по правовому режиму на оккупированных территориях.

Во-вторых, подчёркивают правозащитники, факт добровольности приобретения гражданства России на оккупированной территории является «более чем сомнительным. Российская Федерация уже длительное время на временно оккупированной территории проводит практику принудительной паспортизации проживающих там украинских граждан. Впрочем, Уголовный кодекс Украины содержит достаточно узкое определение того, что может считаться принуждением. В частности, Уголовный кодекс предусматривает физическое и психологическое принуждение и определяет, что в случае применения физического принуждения, лишающего человека, к которому оно применяется, физической возможности поступить по своему усмотрению, уголовная ответственность лица полностью исключается.

Ответственность за деяния, совершённые под физическим принуждением, которое не лишает лицо физической возможности по собственному усмотрению, или же под психологическим принуждением, решается по правилам крайней необходимости, а именно – ответственность за причинение ущерба наступает только в случае превышения пределов крайней необходимости, то есть, если причинённый ущерб больше, чем предотвращённый ущерб, подчёркивают правозащитные организации.

Гражданам Украины, находящимся на захваченных Россией территориях, отказывают в гуманитарной помощи и пенсиях, в предоставлении административных услуг при отсутствии паспорта РФ и угрожают увольнением. Практика трактовки крайней необходимости доказывает, что получение российского паспорта гражданами Украины, чтобы сохранить работу или перерегистрировать бизнес, который могут «национализировать», может считаться превышением пределов крайней необходимости.

Как отмечается в объяснении правозащитников, изменение гражданства определённым законодательством способом не является общественно опасным деянием и не может считаться уголовным правонарушением, поскольку является реализацией конституционного права, предусмотренного статьей 25 Конституции Украины, которое не может быть ограничено даже в условиях военного положения. Установление уголовной ответственности именно за обретение гражданства другого государства, даже если речь идёт о гражданстве государства-агрессора, является ограничением права изменить гражданство.

«Учитывая вышеприведённое, считаем, что вопрос обретения гражданства государства-агрессора нуждается в осторожной и взвешенной коммуникации с учётом положения граждан Украины на территориях, временно контролируемых государством-агрессором. В то же время Государство Украина, которое представляют, в частности министерства, должно иметь согласованную позицию относительно отношения к тем или иным действиям как к преступным», — заявляют Центр прав человека ZMINA, общественная организация «Общественный холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ», благотворительный фонд «Право на захист», Крымская правозащитная группа, Ukrainian Legal Advisory Group, ОО «Донбасс СОС», благотворительный фонд «Восток SOS», «КрымSOS», благотворительный фонд «Стабилизейшен Супорт Сервисез», Объединение родственников политзаключённых Кремля, Региональный центр прав человека, Центр «Соціальна дія», Харьковский институт социальных исследований, правозащитный центр «Дія».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod