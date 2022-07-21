Фамилия Зеленского использована для названия древнего ископаемого животного

Фамилия Президента Украины Владимира Зеленского была использована для названия древнего ископаемого животного, останки которого были найдены в Африке.

Об этом со ссылкой на профессора Мариуша Саламона из Силезского университета в польском Катовице сообщил 20 июля журнал Newsweek, пишет издание ГОРДОН.

Речь идёт о морском беспозвоночном животном, останки которого пролежали в африканской земле порядка 150 млн лет.

У существа, которое журнал называет «странным», были 10 длинных конечностей и похожие на щупальца острые когти, которыми можно было цепляться за дно.

Диаметр животного был примерно пять сантиметров и существовало несколько вариантов окраса – от тёмно-красного до ярко-оранжевого и жёлтого.

Древнее существо получило название Ausichicrinites zelenskyyi, вид «тесно связан с морскими звёздами, голотуриями и морскими ежами», отмечает Newsweek.

Саламон объяснил, что животное назвали в честь украинского президента «за его мужество и отвагу в защите свободной Украины».

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