Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Под председательством Владимира Зеленского 6 февраля состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что руководство Вооружённых Сил и командующие войсками оперативных направлений доложили Зеленскому об актуальной ситуации на фронте.

«Особое внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами», — подчёркивается в сообщении.

Также была заслушана информация от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

В своём видеообращении вечером 6 февраля Зеленский сказал: «Сегодня провёл очередное заседание Ставки. Много вопросов. Ключевое – действия на передовой. В Донецкой области и других направлениях. Особое внимание – Бахмуту. Нашей защите. Попыткам оккупанта оцепить город и сломать там оборону. Противодействуем».

Также, как отметил Зеленский, «рассмотрено сегодня на Ставке также обеспечение наших воинов боеприпасами. Артиллерия – это один из ключевых факторов. Докладывали, как обычно, Главнокомандующий, командующие направлений. Руководитель разведки доложил об актуальных планах оккупанта. Также усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов – приграничных и прифронтовых – назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от существующих угроз. О каждом таком решении буду информировать. В целом следует отметить, что мы будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины – военный опыт – с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти».

Зеленский также заслушал доклады по ситуации в Одессе, в области, касающиеся ликвидации последствий энергоаварии. «Работают все службы, все должностные лица, все привлечены. Ремонтные работы уже дали часть необходимого результата, есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город. На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключения. Мы делаем всё, чтобы дать людям электричество. Ещё раз спасибо каждому и каждой, кто вовлечён в эту работу», — сказал Зеленский.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провёл 45 таких заседаний. В 2023 году президент собирал ставку 3-го, 5-го, 12-го, 16-го, 19-го, 26-го, 29 января и 2 февраля.

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