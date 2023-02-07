Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 3-х тысяч человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции, произошедшее 6 февраля, возросло до 2921 человека.

Об этом сообщил глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезар, пишет агентство «Анадолу» 7 февраля.

Ещё 15 834 человека получили ранения.











До этого вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. По его словам, 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Ранее стало известно, что в результате землетрясений в Турции обрушилось 5606 зданий.

По данным (AFAD), магнитуда землетрясения была 7,7. Первое землетрясение случилось в 4.17, его эпицентр находился в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днём 6 февраля в 13.24 произошло ещё одно землетрясение магнитудой 7,6. Отмечается, что всего было 183 подземных толчка.

В соседней Сирии погибло 810 человек , сообщает телеканал Al Jazeera.

Украина предложила пострадавшей от мощного землетрясения Турции помощь в проведении спасательной операции. Об этом сказал в видеообращении Владимир Зеленский.

«Очень грустные новости из Турции и территории Сирии. Там произошло мощное землетрясение. Много погибших. Тысячи домов разрушены. Мои искренние соболезнования господину Президенту Турции Эрдогану, а также тем в сирийском обществе, кто потерял близких, кто потерял дом. Украина немедленно отозвалась и предложила Турции поддержку в проведении соответствующей спасательной операции”, — сказал Президент Украины.

Как сообщала Одесса News, в Чёрном море, неподалёку от города Шило, что в провинции Стамбул (Турция), из-за непогоды 5 февраля сел на мель сухогруз, который держал курс за зерном в Украину.

Фото из открытых источников

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