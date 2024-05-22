Максим Галкин встретился в Израиле с Олегом Филимоновым и Яном Левинзоном

Российский юморист Максим Галкин в Израиле показался с известными одесскими актёрами и ведущими Олегом Филимоновым и Яном Левинзоном.

В своём Instagram шоумен опубликовал их общую фотографию, — пишет ТСН.

Как отметил Галкин, Филимонов и Левинзон являются его кумирами. Когда артисты приехали в израильский город Петах-Тиква играть спектакль «Сделанные в Одессе», юморист не мог этого пропустить. Максим Галкин посетил спектакль и насладился актёрской игрой.

Шоумен отметил, что ему очень понравилось и поблагодарил актёров.

«Сегодня (21 мая, — ред.) был счастлив в Петах-Тикве посмотреть спектакль «Сделанные в Одессе» моих кумиров Яна Левинзона и Олега Филимонова. Спасибо за прекрасный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть!» – поделился своими эмоциями юморист.

Была ли вместе с Максимом Галкиным Алла Пугачёва – неизвестно. Но она оценила фото своего мужа вместе с одесскими артистами и оставила свои лайки.

Олег Филимонов на своей странице в Facebook написал: «На наш спектакль пришёл замечательный артист, настоящий человек и друг Украины Максим Галкин. Много говорили об Одессе, в которой он жил, ходил в школу и которую он любит. Было чертовски приятно!».

Одесса News информировала, как российский шоумен Максим Галкин прокомментировал в социальных сетях обстрел российскими войсками Одессы.

Фото: instagram.com/maxgalkinru