Определены самые дорогие города мира

Город Тель-Авив (Израиль) впервые возглавил рейтинг городов с самым дорогим уровнем жизни.

Об этом сказано в исследовании аналитического подразделения Economist Intelligence Unit британской компании Economist Group, результаты которого опубликованы 1 декабря, сообщает издание ГОРДОН.

Отмечается, что Тель-Авив возглавил рейтинг в связи с ростом курса шекеля к доллару США, а также роста цен на продовольствие, алкогольные напитки и общественный транспорт.

Второе место разделили Париж и Сингапур, на третьем – Цюрих, четвёртое место у Гонконга. Также в десятке самых дорогих городов мира – Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Кстати. В июне 2021 года аналитическое подразделение британского журнала The Economist назвало новозеландский Окленд самым комфортным для жизни городом мира.

В мае Киев впервые вошёл в список из 100 лучших городов мира – в международном рейтинге компании Resonance столица Украины заняла 87-е место.

В сентябре Винница стала лучшим областным центром Украины по уровню удовлетворённости жителей услугами и комфортом, которые им обеспечивает местная власть.

Как сообщала Одесса News, Одесса впервые не вошла в топ-10 морских курортов Украины, составленный в соответствии с количеством поисковых запросов Google-Maps&Search за девять месяцев 2021 года.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat