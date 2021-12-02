Движение транспорта по ул. Житомирской в Одессе временно прекращается

В связи с проведением работ по замене рельсов и асфальтированию проезжей части в пределах железнодорожного переезда «Житомирский», будет временно закрыто движение автотранспорта.

Как сообщается на официальном сайте города, движение автотранспорта будет прекращено с 20:00 3 декабря до 06:00 6 декабря.

Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова.

Как сообщала Одесса News, компания McDonald’s совместно с Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета подготовит схему организации дорожного движения возле ресторана McDonald’s на 5-й станции Фонтанской дороги с учётом плотного дорожного трафика и обеспечит её реализацию.

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