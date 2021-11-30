Труханов «перетёр» проблему дорожного движения с руководством ресторанов McDonald’s

29 ноября 2021 состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с директором по развитию McDonald’s Ukraine Виталием Стефураком.

Как сообщается на официальном сайте города, цель встречи – изменение схемы организации дорожного движения у ряда заведений МcDonald’s в Одессе.

Отмечается, что стороны обсудили состояние и проблематику организации дорожного движения у заведений McDonald’s в городе и согласились совместно продолжить работу по решению проблемы загруженности дорог возле ресторанов.

Участники встречи пришли к согласию, что первоочередного улучшения требует схема движения транспорта на локации возле ресторана McDonald’s, расположенного на 5-й ст. Фонтанской дороги.

Геннадий Труханов подчеркнул, что городские власти заинтересованы и поддерживают развитие бизнеса на территории Одессы. Однако социально ответственный бизнес должен понимать последствия своей деятельности и взаимодействовать с городскими властями для обеспечения комфортного городского пространства и устойчивого развития.

Со своей стороны Виталий Стефурак отметил, что компания совместно с Департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения подготовит схему организации дорожного движения возле своего заведения на 5-й станции Фонтанской дороги с учётом плотного дорожного трафика и обеспечит её реализацию.

По результатам встречи стороны договорились продолжать конструктивное взаимодействие и сотрудничество по различным вопросам.

Фото и видео:»Одесса»

Как сообщала Одесса News, специалистами КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» завершены работы по упорядочению дорожного движения на 5-й станции Большого Фонтана в Одессе.

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