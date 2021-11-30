Киберполиция разоблачила одессита в сбыте базы данных 42 миллионов иностранцев

Киберполиции удалось уличить одессита в сбыте базы персональных данных 42 миллионов иностранцев.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, фигурант в мессенджере продавал базы данных, в зависимости от объёма, до 1000 долларов США.

Правонарушение разоблачили сотрудники киберполиции Одесской области совместно со следственным отделом №5 Одесского районного управления полиции №1.

Киберполиция установила, что 32-летний местный житель в мессенджере сбывал базы данных с персональными сведениями иностранных граждан. Базы содержали ФИО, номера телефонов и социального страхования, паспортные и банковские данные. Кроме этого, фигурант сбывал базы по авторизированным данным к учётным записям разных почтовых сервисов.

Одна такая база содержала от 100 до 1000 записей с персональными данными граждан. Оплату подозреваемый получал на электронные кошельки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства киберпреступника, изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и карты памяти.

Во время предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили базы данных, насчитывающую информацию относительно 42 миллионов иностранцев. Экспертные исследования изъятого проводил Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, созданной и защищённой в соответствии с действующим законодательством) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Приморская окружная прокуратура Одессы.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года киберполиция Одесской области разоблачила и объявила подозрение в хранении детской порнографии семейному врачу из Одессы, у которого было обнаружено несколько терабайт порнографического контента, в том числе порнографические фотографии с несовершеннолетними.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat