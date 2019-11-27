В Одессе разгорелся порноскандал, когда СМИ сообщили об установке в кабинете УЗИ онкодиспансера скрытой видеокамеры, видео с которой выкладывали на порносайт.

Как гласит постановление Киевского райсуда Одессы от 20 ноября, в кабинете, в котором проводят УЗИ, гинекологического отделения Одесского областного онкодиспансера была установлена скрытая видеокамера. Видео с неё сливали на один из порносайтов, о чём в киберполицию заявила пациентка этого учреждения, узнав себя на одном из роликов.

Отмечается, что правоохранители на этом интернет-ресурсе нашли целую подборку подобного видео за 2018-2019 годы.

Во время обыска в кабинете медучреждения полицейские обнаружили видеокамеру. Также полицейские обыскали автомобили возможных фигурантов дела. Из них изъяли жёсткие диски, ноутбуки. На всё это суд наложил арест.

Главврач онкодиспансера Олег Лукьянчук написал в Facebook, что диспансер и его сотрудники не причастны к этой ситуации. По его словам, видеокамера стояла в кабинете на арендованной территории и руководство диспансера не может контролировать частника.

«Диспансер является собственностью областного совета и не может выгнать арендатора, однако будет настоятельно требовать разрыва договора аренды с людьми, опозорившими имя врача и человека и бросивших тень на одесский областной онкологический диспансер», — отметил руководитель медучреждения.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.301 УК (изготовление и распространение порнографии). Суд удовлетворил ходатайство следователя, изъятые вещественные доказательства арестованы. Следствие продолжается.